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وصول عدد مستخدمي موقع فيسبوك إلى 2.5 مليار مستخدم

الخميس 30 يناير 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول عدد مستخدمي موقع فيسبوك إلى 2.5 مليار مستخدم


وكالات / سما /

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة فيسبوك ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.5 مليار مستخدم ليستمر النمو السريع لقاعدة مستخدمي الشبكة.

في الوقت نفسه ارتفعت نفقات الشبكة مع التوسع في ضم موظفين جدد لتلبية احتياجاتها. كما أن القيود التنظيمية وقوانين حماية الخصوصية جعلت نشاط الإعلانات بالنسبة للشبكة أكثر صعوبة.

وذكرت فيسبوك أن حوالي 1.66 مليار مستخدم كانوا يستخدمون الشبكة بشكل يومي خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويصل إجمالي عدد مستخدمي خدمات فيسبوك والتي تشمل أيضا تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب وموقع وتطبيق تبادل الصور إنستجرام إلى حوالي 2.89 مليار مستخدم شهريا.

وزادت إيرادات فيسبوك خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.1 مليار دولار، في حين زادت الأرباح بنسبة 7% إلى 7.35 مليار دولار.

في المقابل تراجع سعر سهم فيسبوك في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس بنسبة 7%.

يذكر أن شبكة فيسبوك تتعرض لضغوط قوية من جانب الحكومة الأمريكية منذ تفجر فضيحة استخدام بيانات المستخدمين لصالح الحملات الانتخابية والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة وبريطانيا على الترتيب عام 2016 .

ومنذ ذلك الوقت فرضت فيسبوك قواعد أكثر صرامة على الإعلانات السياسية وكذلك على الحسابات المزيفة.

#فيسبوك #المستخدمين

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