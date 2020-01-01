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الكشف عن تجربة مبتكرة للتنبؤ بمخاطر أمراض القلب

الخميس 30 يناير 2020 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تجربة مبتكرة للتنبؤ بمخاطر أمراض القلب


وكالات / سما /

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2020" في دبي عن نجاح تجربة طبية مبتكرة باستخدام فحص الدم على عدد من المرضى للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب وذلك بالتعاون مع شركة "أبوت" الطبية.


وأشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات بالوزارة إلى أهمية مشروع الوزارة المبتكر مع شركة "أبوت" حول اختبار فحص الدم للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب خاصة بعد حصوله على تصريح هيئة الصحة والسلامة وحماية البيئة الأوروبية لافتاً إلى أن هذه التقنية تصب في صالح الجهود المتواصلة الني تبذلها الوزارة لتحسين نتائج المؤشر الوطني لأمراض القلب والشرايين حسب متطلبات الأجندة الوطنية 2021.

وأكد سعي الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز شراكاتها مع مراكز الأبحاث العالمية بالتنسيق مع الجهات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المؤشر الوطني الخاص بخفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين خاصة بعد إحراز تقدم كبير في التدخل والعلاج من أمراض القلب.

#القلب #أمراض

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