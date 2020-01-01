  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

الخميس 30 يناير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "


القدس المحتلة / سما /

اتهم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأردن بإثارة الخلاف حول أين تقع العاصمة الفلسطينية في "صفقة القرن" .

ونقلت قناة "العربية" عن كوشنر قوله: "لدينا خريطة وسيتم الإعلان عنها ليطلع عليها جميع الأطراف بدل من استخدام المفاهيم، وحاولنا أن نكون دقيقين لأن الكلام قد يحور".

وتابع كوشنر يقول: "الخلاف حول أين تقع العاصمة لم يكن من الأساس خلافا فلسطينا، لكن الأردن هي من أثارت ذلك وهو أمر مقبول".

وأشار كوشنر إلى أن الخطة تتكون من 80 صفحة.

واضاف : "منذ سنوات وهم يحاربون ويحاولون الحصول على دولة، الأن بات بالإمكان ذلك لأن المقترح على طاولة المفاوضات".

#كوشنر #صفقة القرن #القدس #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل صفقة القرن: القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال

صورة.. هبوط اضطراري لمروحية عسكرية جنوب بيت لحم.. ونجاة 11 جندي من موت محقق

الانتربول يُلقي القبض على فلسطيني ارتكب جريمة قبل 20 عاماً ولاذ بالفرار

الأخبار الرئيسية

رويترز: العرب يعطون أولوية لعلاقاتهم مع أمريكا ضد إيران على حساب دعم الفلسطينيين

جيش الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة تحسبا ليوم غد الجمعة

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق

واشنطن : فرض السيادة على الضفة الغربية بعد الانتخابات الاسرائيلية

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال