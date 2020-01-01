كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

القدس المحتلة / سما /

اتهم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأردن بإثارة الخلاف حول أين تقع العاصمة الفلسطينية في "صفقة القرن" .

ونقلت قناة "العربية" عن كوشنر قوله: "لدينا خريطة وسيتم الإعلان عنها ليطلع عليها جميع الأطراف بدل من استخدام المفاهيم، وحاولنا أن نكون دقيقين لأن الكلام قد يحور".

وتابع كوشنر يقول: "الخلاف حول أين تقع العاصمة لم يكن من الأساس خلافا فلسطينا، لكن الأردن هي من أثارت ذلك وهو أمر مقبول".

وأشار كوشنر إلى أن الخطة تتكون من 80 صفحة.

واضاف : "منذ سنوات وهم يحاربون ويحاولون الحصول على دولة، الأن بات بالإمكان ذلك لأن المقترح على طاولة المفاوضات".