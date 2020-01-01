"فتح" تدعو لتحمل المسؤولية وتفعيل المقاطعة للبضائع الإسرائيلية

رام الله / سما /

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، كافة أبناء شعبنا لتحمل المسؤولية الوطنية بالكلمة والفعل الشعبي المقاوم، وتفعيل المقاطعة للبضائع الاسرائيلية، ورصّ الصفوف، وقطع الطريق على الطابور الخامس، وصناع الفتن والإشاعات.

وأضافت الحركة على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، اليوم الخميس، أن ثوابتنا النضالية ترتكز على الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة، وتكريس نهج المقاطعة، والانتفاض في وجه المخطط الاستعماري الصهيو-أميركي على كافة المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، والتمسك بحقوقنا كاملة دون انتقاص.

وقال إن "نصبة" الاحتيال الأسخف والأكبر في التاريخ ساقطة لا محالة"، موجها لشعبنا: "أنتم من صنع التاريخ وتصنعون بصمودكم الأسطوري أبلغ معاني العزة والكرامة والكبرياء والشموخ، فأنتم الصامدون المرابطون المناضلون، وها هو الرئيس محمود عباس يقف صامدا صابرا مرابطا في عرينه، متمسكا بالقدس عاصمة، وبأرضنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، رافعا راية العزة والكرامة والحقوق المشروعة".

وأضاف "نكرس جميعا بمسؤولية عالية الوحدة الوطنية في الميدان والسياسة، في رسالة واضحة عنوانها شعب واحد ومصير واحد وهدف واحد، أن نكون وسنكون".