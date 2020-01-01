اسرى "عوفر" يُصعدون خطواتهم الاحتجاجية

رام الله / سما /

يبدا الاسرى في سجن "عوفر" اليوم الخميس خطوات احتجاجية تتمثل بإعادة وجبات الطعام تضامنا مع الاسرى الاطفال الذين تم نقلهم من معتقل عوفر الى الدامون والاستفراد بهم في زنازين دون ممثلين عنهم من الاسرى البالغين حيث يعيشون اوضاعا حياتية صعبة للغاية.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ان الاسرى في عوفر سيصعدون من خطواتهم الاحتجاجية في حال استمرار سلطات الاحتلال بالإجراءات التنكيلية بهؤلاء الاسرى الاطفال والمتمثلة بنقلهم لمعتقل الدامون وعزل بعضهم بزنازين وفرض غرامات مالية عليهم اضافة الى حرمانهم من الزيارة والتي وصل بعضها الى 4 اشهر.

واضاف عبد ربه ان الخطوات الاحتجاجية هذه تاتي للمطالبة باعادة الاسرى الاطفال الى سجن عوفر ووضع اسرى بالغين ممثلين عنهم.

الى ذلك اوضح عبد ربه ان الاسرى في سجون الاحتلال بصدد بلورة خطوات عمل جادة في الفترة القادمة من اجل الحفاظ على منجزاتهم التي حققوها عبر نضالات الحركة الاسيرة ووضع حد لانتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحقهم.