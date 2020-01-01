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انتصاران و3 تعادلات بافتتاح إياب دوري المحترفين

الخميس 30 يناير 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران و3 تعادلات بافتتاح إياب دوري المحترفين


رام الله / سما /

فاز ترجي واد النيص على نظيره أهلي قلقيلية (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

ويدين النيص بانتصاره إلى محمد نضال الذي سجل هدف المباراة الوحيد (44), ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع, ويبقى رصيد أهلي قلقيلية 8 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وفي لقاءات أخرى, تفوق ثقافي طولكرم على شباب السموع (3-1), وتعادل أهلي الخليل مع مركز بلاطة (1-1), وبنفس النتيجة تعادل جبل المكبر مع شباب الأمعري, في حين احتكم مؤسسة البيرة للتعادل السلبي مع شباب الخليل.

#ترجي واد النيص #أهلي قلقيلية #دوري المحترفين

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