فيديو.. إنتر يقصي فيورنتينا ويضرب موعدا مع نابولي بكأس إيطاليا

وكالات / سما /

انتزع إنتر ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه فيورنتينا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا، في منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

أحرز أنطونيو كاندريفا ونيكولو باريلا هدفي الإنتر في الدقائق 44 و67، فيما أحرز مارتن كاسيريس هدف فيورنتينا الوحيد بالدقيقة 60.

وتأهل إنتر لنصف نهائي الكأس، ليصطدم بنابولي الذي تأهل على حساب لاتسيو.

أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة الرابعة، بعدما سدد ليرولا، مدافع فيورنتينا، تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار قائم هاندانوفيتش الأيمن.

رد إنتر الأول في اللقاء جاء بالدقيقة الثامنة، بعد عرضية من باريلا من الناحية اليمنى، حاول سانشيز مقابلتها برأسية قبل أن ترتطم الكرة برأس مدافع الفيولا ورأس سانشيز وتصل سهلة لأحضان الحارس.

ومن هجمة مرتدة سريعة، وصلت الكرة إلى كاندريفا في الناحية اليمنى، لينطلق ويمرر كرة عرضية داخل المنطقة إلى لاوتارو، قبل أن ينجح مدافع الفيولا في إبعاد الكرة إلى ركنية قبل أن تصل إلى رأس لاوتارو.

وتقدم إنتر ميلان بالهدف الأول في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، عن طريق كاندريفا، بعد عدة تمريرات بين أقدام لاعبي الإنتر، انتهت بخطأ دفاعي في تشتيت الكرة من لاعبي فيورنتينا، لينجح لاوتارو في خطف الكرة من أمام الحارس والمدافعين وتمر إلى كاندريفا الذي يضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأهدر لاوتارو فرصة محققة للتسجيل بالثواني الأولى من الشوط الثاني، بعد تمريرة سحرية من سانشيز انفرد بها لاوتارو لكنه تطرف بها في الناحية اليمنى ومرر تمريرة سيئة لتجد مدافعي فيورنتينا.

وبالدقيق 48، حصل لاوتارو على تمريرة جديدة مميزة من باريلا، توغل بها مارتينيز وسدد تصويبة قوية في الشباك الخارجية للحارس تيراتشيانو.

وبعد دقيقة واحدة من فرصة لاوتارو، سدد سانشيز تصويبة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فيورنتينا.

واستمر المتألق لاوتارو في محاولاته، وفي الدقيقة 55 استلم الأرجنتيني الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية خرجت فوق العارضة.

وكاد فيتشينو أن يسجل ثاني أهداف الننيراتزوري، بعدما قابل كرة عرضية متقنة من آشلي يونج، ارتقى لها وسددها برأسية في المرمى، إلا أن تألق الحارس أبعد الكرة عن مرماه.

وتعادل فيورنتينا بالدقيقة 60، عن طريق كاسيريس، بعد ركلة ركنية نُفذت داخل المنطقة ارتقى لها مدافع الفيولا وقابلها برأسية في الشباك.

وأهدر فالهوفيتش مهاجم فيورنتينا، فرصة معاقبة إنتر، بعد تمريرة من كييزا انفرد بها ليسدد الكرة ويتصدى هاندانوفيتش ببراعة ويبعدها عن مرماه.

ونجح باريلا في الدقيقة 67 من تسجيل الهدف الثاني لإنتر، بعدما سدد قذيفة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفيولا وسط وقوف الحارس لمشاهدة الكرة أثناء دخولها الشباك.

وأشرك كونتي صفقاته الجديدة التي أبرمها إنتر هذا الميركاتو، خلال المباراة، بعدما دفع بكريستيان إيركسن في الدقيقة 66 ثم فيكتور موسيس بالدقيقة 74.

وسجل لاوتارو هدفًا بالدقيقة 82 بعد تمريرة من إريكسن انفرد بها بالمرمى وسجل هدف، لولا قرار الحكم بإلغاؤه بداعي التسلل.