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عرض جديد من برشلونة لضم ويليان لاعب تشيلسي

الخميس 30 يناير 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرض جديد من برشلونة لضم ويليان لاعب تشيلسي


وكالات / سما /

قدم نادي برشلونة عرضاً جديداً لنظيره تشيلسي، للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي ويليان، في الميركاتو الشتوي بشهر يناير الجاري.

وينتهي تعاقد ويليان مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية، على أن ينضم له الصيف المقبل مجاناً.

أكدت شبكة “سكاي سبورتس“، أن نادي برشلونة يستعد في اللحظات الأخيرة للتوقيع مع ويليان جناح تشيلسي، مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

ومع تزايد المنافسة بين عدد من الأندية للتوقيع مع ويليان مجاناً في نهاية الموسم الجاري، يسعى برشلونة لخطف ويليان في يناير الجاري، وإقناع تشيلسي بمبلغ 20 مليون استرليني.

وأرسل برشلونة عدداً من العروض من أجل ضم ويليان في صيف 2018، وتجاوز أخر عرض مبلغ 55 مليون استرليني، لكن تشيلسي رفض جميع العروض.

لا تزال المحاولات مستمرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الذي قرر مغادرة تشيلسي بنهاية الموسم، ما لم يتوصل لاتفاق مع أي فريق جديد قبل نهاية الميركاتو يوم الجمعة المقبل.

#تشيلسي #برشلونة

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