فيديو.. صلاح يقود قطار ليفربول لعبور محطة وست هام

وكالات / سما /

ضم ليفربول نظيره وست هام إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (35) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (52).

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17.

وسيطر ليفربول على الكرة في الربع ساعة الأولى من المباراة، بعدما وصل استحواذه على الكرة إلى 79%، ومع ذلك لم يشكل أي خطورة تذكر، بسبب التكتل الدفاعي لوست هام، واعتمادهم منذ بداية المباراة على الهجمات المرتدة.

وأتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 24، بعدما مرر صلاح كرة لروبرتسون في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، وسدد الأخير كرة أرضية تجاوزت الحارس فابيانسكي، إلا أن ديوب أخرجها من على خط المرمى.

وظهرت النزعة الهجومية لوست هام للمرة الأولى في الدقيقة 30، بتسديدة من قبل الظهير الأيسر ماسوكو من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد تعرض أوريجي للإعاقة من قبل ديوب، ونفذ صلاح الركلة بنجاح في الدقيقة 35، مسددًا كرة أرضية قوية في الجانب الأيسر للحارس فابيانسكي، ليتقدم ليفربول بالهدف الأول في المباراة.

وحاول تشامبرلين مباغتة فابيانسكي في الدقيقة 42، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ذهبت إلى جوار القائم، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل رايس كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49، وصلت إلى لانزيني الذي سدد كرة ضعيفة أمسك بها أليسون بسهولة.

ورد ليفربول مباشرة في الدقيقة 50 بتسديدة أرضية من فيرمينو من داخل منطقة الجزاء، أبعدها فابيانسكي إلى ركلة ركنية.

وعزز ليفربول من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة سحرية من وسط الملعب من صلاح، وضعت تشامبرلين في وضع انفراد بفابيانسكي، ليسدد الإنجليزي كرة أرضية سكنت الشباك.

وتألق أليسون في التصدي لتسديدة سنودجراس في الدقيقة 55، بعدما أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وارتقى أوجبونا لعرضية سنودجراس من مخالفة في الدقيقة 58، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتلاعب فيرمينو بدفاع وست هام من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62، مسددًا بعدها كرة مرت إلى جوار القائم.

وواصل ليفربول زحفه تجاه مرمى وست هام، بتسديدة أرضية من قبل أوريجي من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 66، أبعدها فابيانسكي إلى ركلة ركنية.

وأجرى كلوب التبديل الأول لليفربول في الدقيقة 69، بنزول فابينيو على حساب أوريجي.

وكاد وست هام أن يقلص الفارق في الدقيقة 71، بتسديدة قوية من رايس من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون، وحاول أرنولد بعدها إبعاد الكرة إلا أنه سددها بالخطأ في القائم، ولكنها مرت بسلام في نهاية المطاف على مرمى ليفربول.

وأرسل أرنولد عرضية متقنة من الجانب الأيمن في الدقيقة 73، ارتقى لها صلاح مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

ودفع كلوب بورقته الثانية في الدقيقة 78، بنزول كيتا على حساب أرنولد، وبعدها بدقيقة سدد صلاح من على حدود منطقة الجزاء، كرة ارتطمت بالقائم الأيمن لفابيانسكي.

وسدد كيتا هو الآخر كرة من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت سهلة في أحضان فابيانسكي في الدقيقة 83، ودفع بعدها الألماني بجونز على حساب تشامبرلين في الدقيقة 86، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين دون رد.