شاهد الصور : ملك الأردن يقوم برحلة غطس في خليج العقبة

القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام أردنية، صورا تظهر الملك عبد الله الثاني في رحلة غطس بخليج العقبة، الأربعاء.

وبحسب موقع "عمون" الأردني، فإن الملك خاض الرحلة رفقة كوكبة من "الحرس الملكي" .

وأظهرت صور العاهل الأردني تحت المياه وهو يرتدي بدلة الغوص، مع القناع، وأسطوانة التنفس.

كما ظهر الملك في صورة أخرى بعد خروجه من عمق المياه رفقة الآخرين الذين تراوح عددهم بين 20-30 شخصا.

وفي سياق آخر، يترقب الشارع الأردني رد الملك عبد الله الثاني على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "صفقة القرن".

ولم يصدر عن الملك عبد الله أي تعليق، إلا أنه كان جدد قبل أيام رفضه لبنود الصفقة غير المعلنة حينها، بتأكيده على وجوب إيجاد حل للقضية الفلسطينية استنادا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

وفي تعليقها حول عدم صدور أي رد عن الملك عبد الله، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية، إن العاهل الأردني سافر لزيارة بيت عزاء في العقبة، تزامنا مع إعلان الصفقة، وكأنه يبث رسالة، تقول: لا يهمني ما يقولونه في واشنطن".



وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال في بيان الثلاثاء، إن "إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو المسار الوحيد لسلام شامل ودائم".



وحذّر الوزير الأردني، من تبعات خطيرة لأي إجراءات إسرائيلية من جانب واحد تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، داعيا إلى "مفاوضات مباشرة تتناول جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية".