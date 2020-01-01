فريدمان: سنشكل لجنة مشتركة مع إسرائيل لتطبيق سيادتها على المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تعتزم تشكيل لجنة مشتركة مع إسرائيل لمناقشة ضم المستوطنات بموجب البرنامج السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف فريدمان في مؤتمر صحفي، أنه "من المستحيل تحديد المدة التي ستستغرقها العملية، لأنها تتطلب الجهد والدقة ويجب إرفاقها بالخريطة في برنامجنا، وبعد أن تقرر الحكومة الإسرائيلية ما تريد القيام به، ستعمل الدولتين معًا".

وبهذا، يتراجع فريدمان، عن تصريحات سابقة أكد فيها أن بإمكان إسرائيل البدء "فورا" بضم غور الأردن، وباقي مستوطنات الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن".

وبدوره، غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عبر "تويتر": "لن نفوت الفرصة سنبدأ بتطبيق السيادة".

وفي المقابل، قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره لشبكة "فوكس نيوز": "لقد لعب الفلسطينيون دور الضحية لخمسة وعشرين عاما، والآن قدمنا لهم عرضاً، لكن عليهم التنازل عن الإرهاب".

ووأضاف كوشنر: "لقد تجاهل الفلسطينيون هذه القضية لفترة طويلة جدًا وبالتالي فإن إسرائيل توسعت أكثر فأكثر، مما جعل من الصعب على الفلسطينيين إيجاد مكان لبناء دولة. اما هذه الخطة المطروحة الان تضاعف مسطح ومساحة الاراضي التي يمكن ان تكون لهم. مما يتيح لهم امكانية اقامة دولة. لكن للفلسطينيين تاريخ غني بإهدار الفرص".