بوتين يصدر عفوا عن الإسرائيلية المسجونة لدى روسيا

القدس المحتلة / سما /

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بالعفو عن الشابة الإسرائيلية نعاما يسسخار، التي أدينت في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وجاء في قرار العفو الموقع من الرئيس الروسي الذي تم نشره على موقع الكرملين "بناءً على مبادئ الإنسانية، قررت العفو عن نعاما يسسخار من مواليد 1993، التي أدينت في 11 أكتوبر من عام 2019 من قبل محكمة مدينة خيمكي التابعة لمقاطعة موسكو، ويتم الإعفاء عنها من عقوبة السجن".

يشار إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ من يوم توقيعه، أي ابتداء من اليوم.

يذكر أن محكمة روسية قضت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسجن المواطنة الإسرائيلية – الأمريكية نعاما يسسخار لمدة 7 سنوات ونصف لحيازتها 9.6 غرام من الحشيش، بعد اعتقالها في مطار موسكو، في نيسان/ أبريل الماضي.

وناشد كلا من الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العفو عن المواطنة الإسرائيلية عدة مرات كان آخرها خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى إسرائيل في يناير الجاري.