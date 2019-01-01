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يديعوت : ترامب ونتنياهو تجاهلا ملك الأردن وقد يكون لذلك ثمن

الخميس 30 يناير 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : ترامب ونتنياهو تجاهلا ملك الأردن وقد يكون لذلك ثمن


القدس المحتلة / سما /

حذرت صحيفة إسرائيلية ، من تداعيات تجاهل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملك الأردن عبد الله الثاني، أثناء طرحهم لتفاصيل "صفقة القرن"..


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "ذلك قد يكون له ثمن، لأن الأردن لن يبقي على التنسيق الأمني مع إسرائيل مثلما كان من قبل"، مشيرة إلى أن ترامب ذكر الأردن في خطته، بأنه سيبقى مسؤولا عن زيارات المسلمين إلى القدس فقط.


ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب لم يقترح منح الأردن مساعدة مالية، رغم أن مستشاريه يعرفون جيدا التدهور الاقتصادي في المملكة، مضيفة أن "نتنياهو لم يذكر العاهل الأردني، وكأن الأردن ليس جزءا من القصة، في ظل التجاهل لقدراته على الجسر في نقاط معينة بين إسرائيل والفلسطينيين".


وتابعت: "على العكس فقد تحدث نتنياهو عن توسيع النشاط الإسرائيلي في غور الأردن دون الأردنيين"، منوهة إلى أن "الملك الأردني سافر لزيارة بيت عزاء في العقبة، تزامنا مع إعلان الصفقة، وكأنه يبث رسالة، تقول: لا يهمني ما يقولونه في واشنطن".


واستدركت الصحيفة بقولها: "لكن في قصره في عمان اجتمع مجموعة من المستشارين الكبار لمشاهدة عرض ترامب ونتنياهو".


وتوقعت "يديعوت" أن يكون لهذا الوضع ثمن، على صعيد التنسيق الأمني مع الأردن، والذي تباهت به إسرائيل منذ 25 عاما، مشيرة إلى أنه "لا تزال توجد مظاهر تعاون أمني، لكنها ليست وثيقة مثلما كانت في الماضي".


واعتبرت الصحيفة أن عدم دعوة الأردن هذه المرة إلى واشنطن، هو غباء إسرائيلي-أمريكي، ولا توجد كلمة أخرى، لافتة إلى أن هناك تقديرات بأن ينضم الملك عبد الله في اللحظة الأخيرة إلى اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية في القاهرة، ليعزز موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

#ترامب #نتنياهو #ملك الاردن

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