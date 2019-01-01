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"أيبك" ترفع مبيعاتها إلى 825 مليون دولار وأرباحها إلى 22 مليونا في 2019

الأربعاء 29 يناير 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أيبك" ترفع مبيعاتها إلى 825 مليون دولار وأرباحها إلى 22 مليونا في 2019


رام الله / سما /

 أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في فلسطين، اليوم الاربعاء، ارتفاع مبيعاتها الى حوالي 825 مليون دولار، في العام 2019، فيما تجاوز صافي أرباحها لنفس العام 22 مليون دولار بزيادة 39.24% عن العام السابق.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة طارق العقاد، أن هذا النمو الملحوظ في نتائج الشركة "جاء رغم التحديات المحيطة المختلفة في الأسواق المحلية والإقليمية".

وبنهاية العام 2019، بلغ مجموع اصول الشركة 432.42 مليون دولار بزياده 12.86% عن العام السابق، فيما بلغ صافي حقوق مساهميها حوالي 133 مليون دولار بزياده 14.79% عن العام 2018.

وكانت الشركة وزعت في العام 2019 ارباحا على المساهمين بمقدار 10.5 مليون دولار او بنسبة 12.8% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 ملايين دولار نقدا و5.5 مليون دولار اسهم منحة.

واغلق سهم الشركة في بورية فلسطين تداولات العام 2019 على 2.55 دولار مرتفعا بنسبة 8.5% عن اغلاقه تعاملات العام 2018، لترتفع بذلك القيمة السوقية للشركة في نهاية العام الى حوالي 227 مليون دولار بزيادة 17.8% عن نهاية العام 2018.

و"أيبك" شركة استثمارية قابضة، مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين، وتتوزع استثماراتها في قطاعات الصناعة والتجارة والتوزيع والخدمات في كل من: فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، من خلال مجموعة تضم تسع شركات تابعة توفر أكثر من ألفي وظيفة دائمة.

#ايبك #ارباح #اقتصاد #فلسطين

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