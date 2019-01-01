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باكستان: ندعم إقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وعاصمتها القدس

الأربعاء 29 يناير 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان: ندعم إقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وعاصمتها القدس


إسلام أباد /سما/

 أكدت جمهورية باكستان دعمها لإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة، على أساس المعايير الدولية وفق حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت باكتسان في بيان صدر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، إلى دعمها باستمرار لحل الدولتين، بحسب القرارت الدولية المنصوص عليه في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشددت على مواصلاتها لدعم حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، من خلال الحوار والمفاوضات، الأمر الذي يؤدي إلى إعمال الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير.

#باكستان #اسرائيل #فلسطين #صفقة القرن #القدس

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