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الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية

الأربعاء 29 يناير 2020 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية


الكويت /سما/

 جددت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، "إنه انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني،  لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

#الكويت #صفقة القرن #فلسطين #القضية الفلسطينية #الشرعية الدولية

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