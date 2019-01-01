  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو: على استعداد للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لـ"خطة ترامب"

الأربعاء 29 يناير 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: على استعداد للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لـ"خطة ترامب"


واشنطن/ وكالات/

 أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء، استعداد الولايات المتحدة للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، بشأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين: "لقد طلبنا من الفلسطينيين التحلي بالروية والرصانة، لكننا واثقون حقًا من أن هذه خطة جيدة للجميع، لكل إسرئيلي ولكل فلسطيني".

وتابع: "أمامهم الآن عرض على الطاولة، ولديهم الحرية في تقديم عرض مضاد إذا كان هذا ما يعتقدون أنه مناسب، نحن نتطلع إلى ذلك، نحن على استعداد للاستماع، وأعلم أيضًا أن الإسرائيليين مستعدين للجلوس والتفاوض على أساس الرؤية التي وضعها الرئيس".

#مايك بومبيو #واشنطن #صفقة القرن #فلسطين #الادارة الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

هآرتس: "صفقة القرن" محكوم عليها بالفشل لكن موقف اليمين مفاجئ

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

إليسا أول فنانة تهاجم الزعماء العرب بعد "صفقة القرن".. فماذا قالت

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الرئيس عباس يرفض استقبال مكالمة ترامب ويبعث برسالة لـ"نتنياهو" حول اتفاقية اوسلو

تفاصيل "صفقة القرن": القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

الاغوار

حكومة الاحتلال تُناقش الثلاثاء تطبيق ضم الأغوار والمستوطنات.. وواشنطن تشترط تشكيل لجنة

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..