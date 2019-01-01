بومبيو: على استعداد للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لـ"خطة ترامب"

واشنطن/ وكالات/

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء، استعداد الولايات المتحدة للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، بشأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين: "لقد طلبنا من الفلسطينيين التحلي بالروية والرصانة، لكننا واثقون حقًا من أن هذه خطة جيدة للجميع، لكل إسرئيلي ولكل فلسطيني".

وتابع: "أمامهم الآن عرض على الطاولة، ولديهم الحرية في تقديم عرض مضاد إذا كان هذا ما يعتقدون أنه مناسب، نحن نتطلع إلى ذلك، نحن على استعداد للاستماع، وأعلم أيضًا أن الإسرائيليين مستعدين للجلوس والتفاوض على أساس الرؤية التي وضعها الرئيس".