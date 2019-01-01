السيسي يؤكد أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية

القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية "برعاية أمريكية".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان أصدره مساء يوم الأربعاء، بأن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من قبل ميركل تناول "تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار".

وأوضح البيان أن المكالمة تم خلالها "التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، وطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط".

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وقال السفير بسام راضى، أن الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية فى ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطينى كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بنود "صفقة ترامب" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد رئيس حكومة تصرف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناء عليها، بينما لقيت رفضا فلسطينيا قاطعا بما في ذلك من قبل الرئيس، محمود عباس، الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".