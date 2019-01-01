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الأورومتوسطي: خطة ترامب انحياز كامل لاسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية

الأربعاء 29 يناير 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأورومتوسطي: خطة ترامب انحياز كامل لاسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية


جنيف /سما/

اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسماه "صفقة القرن" تعد تجريد للفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي.

وقال المرصد ، في بيان له "أن الخطة الأمريكية تصر على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي، وهو ما قد يوفر بيئة لمزيد من المعاناة والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان، أن "العناوين الرئيسة للخطة تدفع للاعتقاد أنها انحازت للجانب الإسرائيلي، خاصة بمنحها سيادة كاملة على القدس والضوء الأخضر لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفرض سيادتها على الكتل الاستيطانية الكبرى".

واعتبر المرصد ما جاء في خطة ترامب مخالفة للقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني، وغير شرعي، ويجب إزالته، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر/كانون أول 2016".

وتابع البيان، أن "الفشل في معالجة قضية أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني بطريقة مسؤولة وعادلة، هو قصور في الاقتراح وتهرب إنساني مأساوي، ما يجعل فرص تحقيق السلام بموجب الخطة أمرًا مستبعدًا".

وشدد على أن "أي خطة لا تستند للقانون الدولي الذي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بما يقوم على إنهاء الاحتلال العسكري "الإسرائيلي"، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتفكيك المستوطنات "الإسرائيلية" سيكون محكوم عليها بالفشل".

وأشار البيان، إلى أن الخطة الأمريكية "تشكل تجاوزًا لقرارات الأمم المتحدة، وحولت الدولة الفلسطينية المقترحة إلى تكتلات منعزلة، بشكل لا مثيل له في العالم، وهي دولة بلا حدود أو معابر، إذ يبقى كل شيء رهينًا بالقرار والسيطرة الإسرائيلية، وبالتالي تمس بمبادئ القانون الدولي الإنساني".

ودعا المرصد، المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، "إلى رفض الخطة الأمريكية لا سيما ما يتعلق بمنح "إسرائيل" الضوء الأخضر لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لما يشكله ذلك من انتهاك للقانون الدولي ومؤشرًا خطيرًا على توليد المزيد من العنف في المنطقة".

وحث "لاتخاذ إجراءات عملية وفورية تفضي إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وحذر المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، من سعي الإعلان عن الخطة الأمريكية إلى توفير مظلة حماية لإسرائيل وحرمان الفلسطينيين من العدالة.

يشار إلى أن ترامب أعلن عن خطته مساء الثلاثاء بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ورد الفلسطينيون عليها فوراً بالرفض المطلق للخطة، وأنهم سيواجهونها حتى إسقاطها.

#المرصد الأورومتوسطي #صفقة القرن #فلسطين #اسرائيل

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