استطلاعات: الليكود يقلص الفارق مع "كاحول لافان"

القدس المحتلة / سما /

أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، التي نشرت مساء اليوم، الأربعاء، أن حزب الليكود ينجح في انتخابات تجري اليوم، بتقليص الفارق مع قائمة "كاحول لافان" التي تتصدر بفارق مقعدين برلمانيين على أقصى تقدير، فيما تحافظ المعسكرات السياسية على تمثيلها حيث تأتي النتائج غير حاسمة مما يؤشر على مواصلة أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

استطلاع القناة 12

ووفقًا لنتائج استطلاع القناة 12، حصلت قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، على 35 مقعدًا، فيما حصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا، فيما حافظت القائمة المشتركة على تمثيلها وحصلت على 13 مقعدًا.

وحصلت كل من "شاس" برئاسة آرييه درعي، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، وتحالف "العمل - غيشر - ميرتس"، على 8 مقاعد لكل منها.

وحصلت قائمة "يمينا" التي تضم تحالف أحزاب اليمين المتطرف برئاسة نفتالي بينيت على 8 مقاعد، فيما تذيلت قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية القائمة وحصلت على 7 مقاعد.

وبحسب القناة 12، سيحصل معسكر اليمين - الحريديين (نتنياهو) على 56 مقعدًا، ومعسكر "اليسار – الوسط" (غانتس) على 44 مقعدًا، دون احتساب القائمة المشتركة (13 مقعدًا) وليبرمان (8 مقاعد).

استطلاع القناة 13

وأظهرت نتائج استطلاع القناة 13، حصول قائمة "كاحول لافان" على 35 مقعدًا في انتخابات تجري اليوم، فيما يحصل الليكود على 34 مقعدًا، وينخفض تمثيل القائمة المشتركة لتحصل على 12 مقعدًا، في حين يحصل تحالف "العمل - غيشر - ميرتس" على 10 مقاعد.

وحصل "يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد، بينما حصلت كل من "يهدوت هتوراه" و"شاس" و"يمينا" على 7 مقاعد، ويفشل حزب "عوتسما يهوديت" الكهاني في تجاوز نسبة الحسم.

وبحسب القناة 13، سيحصل معسكر اليمين - الحريديين (نتنياهو) على 55 مقعدًا، ومعسكر "اليسار – الوسط" (غانتس) على 45 مقعدًا، دون احتساب القائمة المشتركة (12 مقعدًا) وليبرمان (8 مقاعد).

استطلاع قناة هيئة البث الإسرائيلية

فيما جاءت نتائج الليكود و"كاحول لافان" وفقًا لاستطلاع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، متقاربة بحيث يحصل كل منهما على 34 مقعدًا، ويرتفع تمثيل القائمة المشتركة بمقعد إضافي لتحصل على 14 مقعدًا في الكنيست الـ23.

وحصل كل من تحالف "العمل - غيشر - ميرتس" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد لكل منها. وتذيلت قائمة تحالف أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا")، قائمة الكتل التي تحظى بتمثيل في الكنيست المقبل، وحصلت على 7 مقاعد.

ويأتي، بموجب استطلاع "كان"، توزيع المعسكرات على النحو الآتي: معسكر نتنياهو - 56 مقعدًا، ومعسكر "اليسار – الوسط" (غانتس) على 42 مقعدًا، دون احتساب القائمة المشتركة (14 مقعدًا) وليبرمان (8 مقاعد).

"صفقة القرن" في الاستطلاعات الإسرائيلية

فرض السيادة الإسرائيلية:

> "كان": 43% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما يعارض 28% أي إجراءات في هذا الاتجاه. كما أظهر استطلاع القناة أن 61% من الإسرائيليين يعتقدون أن خطة الإدارة الأميركية لن تقود إلى تسوية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

> القناة 13: 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضم الحكومة الإسرائيلية مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فيما يعارض إجراءات الضم 26% من الإسرائيليين. وأظهر الاستطلاع كذلك أن 41% من ناخبي "كاحول لافان" مع الضم، فيما يعارض الضم 31% من ناخبي القائمة.

> القناة 12: 50% من الإسرائيليين يؤيدون "صفقة القرن" (60% من معسكر اليمين و39% من معسكر "الوسط يسار")، فيما يعارضها 24% من المستطلعة آراؤهم.