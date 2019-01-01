البرلمان الأوروبى يوافق على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى

ستراسبورج /سما/

وافق البرلمان الأوروبي على اتفاق بريكست، مما يفتح الباب أمام مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى،خلال الأسبوع الجاري، وكان ذلك بمثابة إزالة لآخر العراقيل أمام إتمام الاتفاق.

وصوت البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 621 صوتا مقابل 49 صوتا. وكان تحقيق أغلبية بسيطة مطلوبا في المجلس التشريعي المؤلف من 751 مقعدا.

ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن منح موافقتها النهائية على الاتفاق في إجراء مكتوب سيكون شكليا.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل بعد غد الجمعة (23:00 بتوقيت جرينتش)، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من تصويت البريطانيين بفارق ضئيل لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

ولن يتغير الكثير عمليا خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.