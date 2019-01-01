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BBC ستشطب 450 وظيفة مع إعادة هيكلة خدمة الأخبار

الأربعاء 29 يناير 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
BBC ستشطب 450 وظيفة مع إعادة هيكلة خدمة الأخبار


لندن /سما/

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC اليوم الأربعاء عزمها شطب حوالي 450 وظيفة وإعادة خدمة الأخبار بالتحول إلى نموذج "القصة الإخبارية" الصالحة لمنصاته المتعددة.

وقالت خدمة الأخبار في الهيئة البريطانية "بي.بي.سي نيوز" إنها تستهدف "تحديث غرفة الأخبار لديها للتجاوب مع احتياجات الجمهور المتغيرة، والتأكد من أنها تقدم خدمة عالمية حقيقية" وتوفير 80 مليون جنيه إسترليني (104 ملايين دولار) من النفقات بحلول 2022.

يأتي الإعلان عن شطب الوظائف في الوقت الذي تكافح فيه هيئة الإذاعة البريطانية للمحافظة على مصدر تمويلها العام من خلال رسوم رخص حيازة التلفزيون، في ظل اتهام المناهضين للاتحاد الأوروبي والمؤيدين له للهيئة بتقديم تغطية متحيزة لقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان توني هال مدير عام BBC قد أعلن استقالته في الأسبوع الماضي وقال، إن بريطانيا تريد "هيئة إذاعة بريطانية يمكنها ترجمة إبداع الأمة في الداخل والخارج وتساعد في لعب دورها في توحيد بريطانيا".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها تعتزم تقليل "التكرار" وزيادة استخدام نفس المادة الإخبارية في مختلف منصاتها وتحويل تركيز الأخبار ليعكس "الموضوعات التي تهم القطاع الأكبر من الجمهور".

وأضافت أن "التغيير يعني أنه سيتم تقليل عدد القصص الإخبارية بشكل عام"، وأن هذا القرار جاء في أعقاب تحليل مفصل لبيانات الجمهور.

وقالت الهيئة إنها تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في المنصات الرقمية، بما في ذلك تطبيق الأخبار وزيادة الطابع الشخصي لخدماتها.

وقال فران أنسوورث مدير الأخبار والأحداث الجارية في BBC "نحتاج إلى إعادة صياغة خدمة بي.بي.سي نيوز لتناسب العقد الجديد وبطريقة توفر مبالغ مالية كبيرة".

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