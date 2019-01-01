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أبو عيطة: وفد من قيادة "فتح" يزور غزة خلال أيام

الأربعاء 29 يناير 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عيطة: وفد من قيادة "فتح" يزور غزة خلال أيام


غزة / سما /

 قال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأربعاء، إن وفدا قياديا من الحركة في رام الله، سيزور قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء قيادة حماس والفصائل المختلفة.

وأوضح أبو عيطة في تصريحات لعدد من الصحافيين، أن الوفد سيأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس. مبينًا أنه سيأتي في سياق تعزيز الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة صفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال "إن الوفد سيأتي من أجل البحث في سبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة".

وأضاف "المطلوب من الجميع التحلي بمسؤولية عالية والارتقاء لمستوى تضحيات شعبنا ولموقف الشعب العظيم والرافض لصفقة القرن .. المطلوب من الجميع التخلي عن صغائر الأمور والالتفاف للقضايا الكبيرة التي من شأنها أن توصلنا لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام".

وأشاد القيادي في فتح، بموقف حماس وكافة الفصائل وتحلي الجميع بالمسؤولية العالية في ظل هذه الظروف الحالية، خاصةً وأن الصفقة تستهدف الكل الفلسطيني ولا تستثني أحد، وليس من خيار أمام الفلسطينيين سوى الوحدة التي أصبحت ضرورة ملحة من أجل إنهاء الانقسام، ومواجهة صفقة القرن.

#فايز ابو عيطة #فتح #غزة #الفصائل #حماس #صفقة القرن

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