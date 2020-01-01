  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يلتقي رئيس الاتحاد المصري لـلعبة الدارتس

الأربعاء 29 يناير 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يلتقي رئيس الاتحاد المصري لـلعبة الدارتس


القاهرة /سما/

 التقى رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد المصري للدراتس اللواء يحيى عبد القادر، بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأطلع رئيس الاتحاد المصري، اللواء الرجوب على طبيعة لعبة الدارتس، إضافة لعرض أبرز إنجازات الاتحاد المصري على الصعيدين الدولي والقاري.

وبحث الرجوب مع مضيفه آليات إنشاء اتحاد للعبة في فلسطين، وسبل النهوض ليكون اتحادا قادرا على المنافسة في كافة المحافل الدولية والقارية.

وأشار إلى أن أهمية وجود هذه اللعبة في فلسطين، يأتي انطلاقا من المصلحة الوطنية الفلسطينية بالتواجد في كافة المحافل الدولية، لافتا إلى إهتمام اللجنة الأولمبية بنشر وتطوير كافة الألعاب الفردية والجماعية في فلسطين.

وفي السياق ذاته، وجه الرجوب لمضيفه دعوة رسمية لزيارة فلسطين، للاطلاع على واقع الرياضة فيها عن كثب.

بدوره، أثنى عبد القادر على الجهود التي يبذلها اللواء الرجوب لتطوير الرياضة في فلسطين، وحرصه على تواجدها الدائم في كافة المحافل الرياضية، مؤكدا استعداده وطاقم الاتحاد المصري لتقديم كافة الدعم للجنة الأولمبية الفلسطينية للعمل على تأسيس الاتحاد الفلسطيني للدارتس.

#جبريل الرجوب #مصر

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

هآرتس: "صفقة القرن" محكوم عليها بالفشل لكن موقف اليمين مفاجئ

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يرفض استقبال مكالمة ترامب ويبعث برسالة لـ"نتنياهو" حول اتفاقية اوسلو

الاغوار

حكومة الاحتلال تُناقش الثلاثاء تطبيق ضم الأغوار والمستوطنات.. وواشنطن تشترط تشكيل لجنة

تفاصيل "صفقة القرن": القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

لن نسمح للاحتلال بالبقاء فيها.. "حماس": كل شبر من أرض فلسطين دونه أرواحنا

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..