الرجوب يلتقي رئيس الاتحاد المصري لـلعبة الدارتس

القاهرة /سما/

التقى رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد المصري للدراتس اللواء يحيى عبد القادر، بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأطلع رئيس الاتحاد المصري، اللواء الرجوب على طبيعة لعبة الدارتس، إضافة لعرض أبرز إنجازات الاتحاد المصري على الصعيدين الدولي والقاري.

وبحث الرجوب مع مضيفه آليات إنشاء اتحاد للعبة في فلسطين، وسبل النهوض ليكون اتحادا قادرا على المنافسة في كافة المحافل الدولية والقارية.

وأشار إلى أن أهمية وجود هذه اللعبة في فلسطين، يأتي انطلاقا من المصلحة الوطنية الفلسطينية بالتواجد في كافة المحافل الدولية، لافتا إلى إهتمام اللجنة الأولمبية بنشر وتطوير كافة الألعاب الفردية والجماعية في فلسطين.

وفي السياق ذاته، وجه الرجوب لمضيفه دعوة رسمية لزيارة فلسطين، للاطلاع على واقع الرياضة فيها عن كثب.

بدوره، أثنى عبد القادر على الجهود التي يبذلها اللواء الرجوب لتطوير الرياضة في فلسطين، وحرصه على تواجدها الدائم في كافة المحافل الرياضية، مؤكدا استعداده وطاقم الاتحاد المصري لتقديم كافة الدعم للجنة الأولمبية الفلسطينية للعمل على تأسيس الاتحاد الفلسطيني للدارتس.