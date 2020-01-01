غصن: موقف الرئيس محمود عباس تجاه ما يسمى "صفقة القرن" مشرف

دمشق /سما/

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، إن موقف الرئيس محمود عباس المتمثل بالرفض المطلق لما تسمى "صفقة القرن" هو موقف مشرف، ويؤكد أن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن ذرة تراب من فلسطين.

ووجه غصن لدى لقائه مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، في دمشق، اليوم الأربعاء، نداء للعمال العرب للتمسك بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية، والقيام بكل الفعاليات والأنشطة الميدانية اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته التي يرأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة ما تمسى "صفقة القرن".

وأضاف أن إعلان ترمب؛ هو إعلان عن سرقة فلسطين مرة ثانية من خلال إعلانه قيام دولة يهودية والقدس عاصمة للاحتلال، وشطب حقوق اللاجئين.

وأكد غصن أن الاتحاد الدولي للعمال العرب يرفض إعلان ترمب بكافة أشكاله، لأنه يضيع حق الشعب الفلسطيني، خاصة أنه لم يأت ولا بأي كلمة بخصوص حق العودة الذي يعد حقا مقدسا للفلسطينيين للعودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار 194.