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إيطاليا: حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة

الأربعاء 29 يناير 2020 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة


روما /سما/

 قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة.

وبعد علمها بنشر "الخطة الأميركية لعملية السلام في الشرق الأوسط"، أفادت الخارجية الإيطالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن إيطاليا ترحب بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتعزيز إحياء عملية السلام، لكنها في الوقت ذاته قالت إنها "ستقيّم بعناية محتويات اقتراح واشنطن، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضافت: "إن حل الدولتين يظل المنظور الأكثر عدلاً واستدامة، على الرغم من أنه لا يزال يتطلب طريقًا طويلًا ومعقدًا لإعادة بناء الثقة والحوار بين الطرفين".

وتابعت: إن إيطاليا على استعداد لدعم عملية التفاوض التي تراعي التطلعات المشروعة للجانبين، وتساهم في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

#ايطاليا #حل الدولتين #صفقة القرن

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