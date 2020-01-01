عزام الأحمد: وفد من كافة الفصائل يتوجه لقطاع غزة تمهيدا لزيارة الرئيس

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد مساء الأربعاء أن وفدا من كافة القوى و الفصائل الفلسطينية سيتوجه قريبا الى قطاع غزة تمهيدا لتوجه الرئيس محمود عباس للقطاع.

و قال الأحمد في تصريح له إن الرئيس عباس كلفه بالاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة وأبلغ الفصائل في غزة بالتحضير المشترك لزيارة الوفد، مؤكداً بأنه بدأ بالتحضير لتحديد أسماء أعضاء الوفد، مشيرا إلى أن زيارة الوفد لغزة ستكون بداية لسلسلة لقاءات واجتماعات لإعلان إنهاء الانقسام.

و أضاف الأحمد قائلاً: “إن فتح رفعت منذ انطلاقتها شعار اللقاء فوق أرض المعركة، و أن أفضل مكان لإنهاء الانقسام هو أرض المعركة".

و لفت إلى أن حركته وضعت برامج عمل طويلة المدى أهمها ما أكد عليه الرئيس محمود عباس خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الفصائل وهو التحرك الشعبي والمقاومة الشعبية والنزول على الأرض، واصفا ذلك بأهم الاسلحة التي يجب التحرك بها.

وفيما يتعلق بالقدس، قال الأحمد: “إن أهالي القدس والمرابطين بها في مواجهة يومية مع الاحتلال”، مشيرا إلى أن كل المناطق هي ساحة مواجهة حتى إفشال مخططات الاحتلال والادارة الاميركية .