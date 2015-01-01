  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الحوثيون يعلنون تنفيذ 15 عملية بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

الأربعاء 29 يناير 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ 15 عملية بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية


صنعاء /سما/

 أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم (الأربعاء) أنها نفذت 15 عملية بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف عدة في السعودية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، بثته قناة (المسيرة)، أنه ردا على التصعيد الجوي للعدوانِ نفذتِ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعيةً.

وأضاف ، تم تنفيذ أكثر من 15 عملية نوعية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي خلال الأسبوع الماضي رداً على التصعيد الجوي للعدوان.

وبحسب يحيى سريع فإن العمليات "استهدفت شركة أرامكو في جيزان ومطاراتِ أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمقِ السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائراتِ المسيرة".

وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العمليات في العمق السعودي خلال الأيام القادمة.

وكثف طيران التحالف العربي خلال الأيام الماضية من شن غارات على أهداف للحوثيين في مديرية "نهم" صنعاء، ومحافظتي مأرب والجوف.

وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ 2015.

#الحوثيون #طائرات مسيرة #اليمن #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

هآرتس: "صفقة القرن" محكوم عليها بالفشل لكن موقف اليمين مفاجئ

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يرفض استقبال مكالمة ترامب ويبعث برسالة لـ"نتنياهو" حول اتفاقية اوسلو

الاغوار

حكومة الاحتلال تُناقش الثلاثاء تطبيق ضم الأغوار والمستوطنات.. وواشنطن تشترط تشكيل لجنة

تفاصيل "صفقة القرن": القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

لن نسمح للاحتلال بالبقاء فيها.. "حماس": كل شبر من أرض فلسطين دونه أرواحنا

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..