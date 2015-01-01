الحوثيون يعلنون تنفيذ 15 عملية بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

صنعاء /سما/

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم (الأربعاء) أنها نفذت 15 عملية بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف عدة في السعودية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، بثته قناة (المسيرة)، أنه ردا على التصعيد الجوي للعدوانِ نفذتِ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعيةً.

وأضاف ، تم تنفيذ أكثر من 15 عملية نوعية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي خلال الأسبوع الماضي رداً على التصعيد الجوي للعدوان.

وبحسب يحيى سريع فإن العمليات "استهدفت شركة أرامكو في جيزان ومطاراتِ أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمقِ السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائراتِ المسيرة".

وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العمليات في العمق السعودي خلال الأيام القادمة.

وكثف طيران التحالف العربي خلال الأيام الماضية من شن غارات على أهداف للحوثيين في مديرية "نهم" صنعاء، ومحافظتي مأرب والجوف.

وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ 2015.