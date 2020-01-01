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حكومة الاحتلال تُناقش الثلاثاء تطبيق ضم الأغوار والمستوطنات.. وواشنطن تشترط تشكيل لجنة

الأربعاء 29 يناير 2020 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الاحتلال تُناقش الثلاثاء تطبيق ضم الأغوار والمستوطنات.. وواشنطن تشترط تشكيل لجنة


القدس المحتلة / سما /

 تلتئم الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث ومناقشة تطبيق سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت وبعض مستوطنات الضفة الغربية.

وقال مسؤولون من مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تم تأجيل النقاش بخصوص إعلان السيادة يوم الأحد المقبل، كما نقل عنهم موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأكد نتنياهو في تغريدة له عبر تويتر أنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا "من أجل ضم المناطق"، قائلًا :"لن نفوت الفرصة، وسنفرض السيادة".

من جانبه، قال ديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى إسرائيل: إنه قبل اتخاذ أي قرار إسرائيلي بالضم، تريد الإدارة الأميركية تشكيل لجنة مع إسرائيل لمناقشة هذه القضية.

ونقل عنه موقع صحيفة معاريف: "لا يمكن القول كم من الوقت سيستغرق ذلك"، مشيرًا إلى أنها "عملية تتطلب بذل جهد ودقة ومعايرة وتحتاج إلى التأكد من أن الضم يطابق الخريطة في خطتنا"، كما قال.

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