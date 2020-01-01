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إسرائيل: إحباط هجوم إلكتروني خطير على محطة كهرباء..

الأربعاء 29 يناير 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: إحباط هجوم إلكتروني خطير على محطة كهرباء..


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا على واحدة من محطاتها للطاقة قبل بضعة أشهر، وقال شتاينيتز خلال مؤتمر تقنية الإنترنت في تل أبيب دون الخوض في تفاصيل "كانت محاولة خطيرة ومعقدة للغاية للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها".

وأبلغ يوسي شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال في شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لرويترز، إنه على علم بالواقعة رغم أنها لم تستهدف أيا من محطات الشركة.

وتمد الشركة إسرائيل بسبعين في المئة من الطاقة الكهربائية، بينما تأتى النسبة الباقية من شركات صغيرة منافسة.

واتهم يوسي شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال في شركة الكهرباء المملوكة للدولة، أن حركة حماس، وحزب الله اللبناني، و"دولا لا تحب إسرائيل" مثل إيران يعتقد أنها المسؤولة عن معظم الهجمات.

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