صورة.. هبوط اضطراري لمروحية عسكرية جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

هبطت مروحية عسكرية إسرائيلية، مساء الأربعاء، بشكل إضطراري في منطقة الرشايدة جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر عبرية، أن المروحية العسكرية من نوع "يسعور" قد هبطت في منطقة بالقرب من مستوطنة "معاليه عاموس" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأضافت أن ثلاثة طواقم إطفاء توجهت إلى مكان الهبوط، وشرع طواقمها بإخلاء المواد القابلة للاشتعال من داخل الطائرة.

في ذات السياق، قال شهود عيان إنهم شاهدوا سيارات إسعاف إسرائيلية تهرع من جهة وادي سعير باتجاه المنطقة التي هبطت فيها الطائرة العسكرية.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن مروحية عسكرية هبطت في منطقة الضفة الغربية، بسبب خلل فني حيث يقوم طاقم تقني بمعالجة الخلل في الميدان.