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البحرين تدعو لدراسة صفقة القرن وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية

الأربعاء 29 يناير 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تدعو لدراسة صفقة القرن وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية


المنامة /سما/

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، دعمها للجهود التي تهدف للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان لها، تعليقا على "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن "موقف مملكة البحرين ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية".

وبينت دعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم.

وأشادت بما وصفته بـ"الجهود الحثيثة" التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع عملية السلام، معربةً عن تطلعها أن تدرس الأطراف المعنية المقترح الأمريكي وبدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية لتحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها".

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