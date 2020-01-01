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مجدلاني يطالب بإدراج جيش الاحتلال على لائحة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال

الأربعاء 29 يناير 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يطالب بإدراج جيش الاحتلال على لائحة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال


رام الله / سما /

طالب وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال، وقرار مجلس الأمن رقم (1612) الخاص بالأطفال.

ودعا، خلال الجلسة الثانية لمناقشة دولة فلسطين تقريرها الأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل، مع اللجنة الأممية المعنية بذلك، والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، إلى الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن خرقها للقانون، واتفاقية حقوق الطفل.

وحث مجدلاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين، من خلال ما يقوم به من حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

وتابع: "نتطلع لمخرجات لتنفيذ التوصيات لتقرير تشريعاتنا وإجراءاتنا وتدابيرنا وسياساتنا لحماية حقوق الطفل الفلسطيني"، داعيا المجتمع الدولي إلى استمرار دعم وكالة "الأونروا" لأنها تقدم خدمات تعليمية وصحية هامة للأطفال.

وأعلن عن اعتبار العام الجاري عام الطفل الفلسطيني، للدفاع عن حقوق الأطفال والحفاظ على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية لهم، بما يضمن مصلحتهم الفضلى.

وثمن جهود اللجنة الأممية، مشددا على ضرورة العمل لتنفيذ توصياتها لما فيه مصلحة أطفال فلسطين، الذين ما زالوا يعانون من اضطهاد الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرمهم من كافة الحقوق الأساسية .

ووجه مجدلاني دعوة إلى اللجنة لزيارة دولة فلسطين، والاطلاع عن قرب على ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات خطيرة.

#احمد مجدلاني #التنمية الاجتماعية #الاطفال #جيش الاحتلال

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