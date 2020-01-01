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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 29 يناير 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس


غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون لما تبقى من الحافلة الثانية عشرة + الحافلة الثالثة عشر من كشف (2020/2)، والحافلة الأولى "جوازات مصرية" من الكشف الجديد (2020/3).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، فيما يتم إرفاق الأطفال فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأضافت "يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط"، مؤكدة على ضرورة إلتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وكذلك إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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