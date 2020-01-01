  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مواطن برصاص مستوطن غرب رام الله

الأربعاء 29 يناير 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن برصاص مستوطن غرب رام الله


رام الله / سما /

 أصيب مواطن بعيار حي في كتفه، أطلقه مستوطن بالقرب من حاجز بيت سيرا العسكري غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية في القرية، بأن المواطن سائد حسين فلنة من قرية صفا، ويعمل أستاذا في قرية بيت عور المجاورة، أصيب برصاصة أطلقها مستوطن، عندما كان يقوم بإصلاح مركبته المتعطلة، نقل على إثرها للمستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضافت أن عددا من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي صوبهم خلال المواجهات التي اندلعت في بيت سيرا تنديدا بما تسمى "صفقة القرن".

#رام الله #اصابة #مستوطن

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

ترامب يكشف خطته .. القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" والمستوطنات والاغوار تحت سيادتها

لهذه الاسباب.. البيت الأبيض يحذر نتنياهو من خطوات ضم فورية

تسريبات من داخل البيت الأبيض تكشف "التحرك" بعد خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..

الرئيس

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية