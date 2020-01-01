  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة محرري الصحافة اللبنانية: صفقة القرن يجب ألا تمر

الأربعاء 29 يناير 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيروت /سما/

قالت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إن صفقة القرن هي صفعة القرن، وترمي إلى إنهاء القضية الفلسطينية وشرعنة احتلال إسرائيل لفلسطين، وتوسيع سلطتها على مناطق لم تكن مشمولة بها.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء، إن الصفقة تقضي على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، ودفع من تبقى منه داخل وطنه الأم إلى الهجرة بعد تهويد الدولة بالكامل الذي بدأ مع إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

وشددت النقابة على أن هذه الصفقة يجب ألا تمر، مهما كانت التضحيات التي ستبذل والاثمان التي ستدفع، وأن الشعب الفلسطيني مدعو للانتفاض في وجه هذه الصفقة في فلسطين المغتصبة، وإشعال الثورة من تحت أقدام الغاصبين المحتلين، وعلى الشعوب العربية مؤازرته بكل الأشكال المتاحة. 

وختم البيان: "إن مقاومة صفقة القرن بأي وسيلة هي حق مشروع، بل واجب على كل فلسطيني وعربي، وأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدعو الزميلات والزملاء إلى تسخير أقلامهم، وقدراتهم الفكرية والثقافية للذود عن المقدسات ورفع الصوت عاليا ضد فرض حلول تتنافى مع المصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، صاحب الحق في إقامة دولته، على الأرض السليب."

#صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

ترامب يكشف خطته .. القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" والمستوطنات والاغوار تحت سيادتها

لهذه الاسباب.. البيت الأبيض يحذر نتنياهو من خطوات ضم فورية

تسريبات من داخل البيت الأبيض تكشف "التحرك" بعد خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..

الرئيس

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية