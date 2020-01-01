نقابة محرري الصحافة اللبنانية: صفقة القرن يجب ألا تمر

بيروت /سما/

قالت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إن صفقة القرن هي صفعة القرن، وترمي إلى إنهاء القضية الفلسطينية وشرعنة احتلال إسرائيل لفلسطين، وتوسيع سلطتها على مناطق لم تكن مشمولة بها.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء، إن الصفقة تقضي على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، ودفع من تبقى منه داخل وطنه الأم إلى الهجرة بعد تهويد الدولة بالكامل الذي بدأ مع إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

وشددت النقابة على أن هذه الصفقة يجب ألا تمر، مهما كانت التضحيات التي ستبذل والاثمان التي ستدفع، وأن الشعب الفلسطيني مدعو للانتفاض في وجه هذه الصفقة في فلسطين المغتصبة، وإشعال الثورة من تحت أقدام الغاصبين المحتلين، وعلى الشعوب العربية مؤازرته بكل الأشكال المتاحة.

وختم البيان: "إن مقاومة صفقة القرن بأي وسيلة هي حق مشروع، بل واجب على كل فلسطيني وعربي، وأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدعو الزميلات والزملاء إلى تسخير أقلامهم، وقدراتهم الفكرية والثقافية للذود عن المقدسات ورفع الصوت عاليا ضد فرض حلول تتنافى مع المصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، صاحب الحق في إقامة دولته، على الأرض السليب."