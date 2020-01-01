اعتقالات وإبعادات في صفوف حركة فتح في القدس

القدس المحتلة / سما /

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حملة استدعاءات واعتقالات وإبعادات عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بمدينة القدس اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية بالقدس بأن قوات الاحتلال استدعت ناصر قوس أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة في القدس، وياسر درويش أمين سر فتح بالعيسوية، وكوادر فتح أسعد عجاج، ورائد سلهب، وحمزه نمر، وفريد الباسطي، من البلدة القديمة في القدس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قررت إبعاد الشيخ نور الدين الرجبي عن المسجد الأقصى لـ6 أشهر، وكذلك يعقوب أبو عصب إبعاد 6 شهور عن المسجد الأقصى، كما صدر قرار جائر بإبعاد الناشط المقدسي أسعد عجاج عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى 15 يوما بتهمة التحريض بالمسجد الأقصى.