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سوريا تعرب عن رفضها لـ"صفقة القرن" وتجدد وقوفها مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه

الأربعاء 29 يناير 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تعرب عن رفضها لـ"صفقة القرن" وتجدد وقوفها مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه


دمشق /سما/

أكدت سوريا رفضها المطلق وإدانتها "صفقة القرن" التي "تمثل وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب"، وجددت وقوفها الثابت مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح للوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لـ"صفقة القرن"، والتي "تمثل وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، وتندرج في إطار المحاولات المستمرة للإدارات الأميركية المتعاقبة والكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل الشرعية الدولية وإجهاض قراراتها بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف المصدر "لقد أوضحت الخطة الأميركية الأخيرة مجددا التحالف العضوي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في عدائه المستحكم للأمة العربية وقضاياها، وان السياسة الأميركية في المنطقة تهدف أولا وأخيرا إلى خدمة إسرائيل ومخططاتها التوسعية، على حساب الحقوق والمصالح العربية".

وأشار إلى أن "مَن شكل على الدوام الداعم الرئيسي للعدوان الإسرائيلي، غير مؤهل البتة للاضطلاع بدور صانع السلام".

وتابع المصدر ان "الجمهورية العربية السورية تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا الازدراء الأميركي للشرعية الدولية، والتأكيد على قراراتها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

وشدد المصدر على أن "سوريا التي جعلت من القضية الفلسطينية بوصلة سياستها الخارجية والقضية المركزية للأمة العربية، تجدد التأكيد على أهمية إيجاد موقف عربي فاعل للتصدي لهذا التمادي الأميركي الصهيوني السافر على الحقوق العربية، والذي يشكل خطرا على حاضر الأمة ومستقبلها، ووقوفها الثابت مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة".

#سوريا #صفقة القرن #الشعب الفلسطيني

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