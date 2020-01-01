"التنمية الاجتماعية" تستعيد الإشراف على برامجها الرئيسية في قطاع غزة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية استعادتها الإشراف المباشر على برامجها الرئيسية المنفذة في قطاع غزة، من خلال عودة مجموعة من كوادرها الأساسيين على مستوى نواب مدراء عامين ومدراء للعمل بمقر الوزارة في غزة وفي بعض المديريات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها بهذه العودة "تستعيد الإشراف المباشر والحثيث على أهم برامج الوزارة، سواء في مجال مكافحة الفقر من مساعدات نقدية وعينية ومساعدات طارئة وتأمين صحي، والمساعدات الغذائية، وفي مجال التمكين الاقتصادي، والأسرة والطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة، ونظم المعلومات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية المحوسب، وفي مجال تنسيق وإدارة المشاريع الممولة، والشؤون الادارية والمالية المتعلقة بالموظفين التابعين للحكومة الشرعية، وفي مجال الإشراف على الجمعيات القانونية المرخصة من وزارة الداخلية في الحكومة".

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الخطوة تأتي كمقدمة وكتجربة على طريق استعادة دور الوزارة ومكانتها ومهامها في كل ما يتعلق بسياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، وعملها الميداني في المديريات.

وأشار مجدلاني إلى أن نجاح هذه الخطوة وتوسيعها منوط بمدى توفر بيئة عمل مريحة لطواقم الوزارة، بعيدا عن الضغوطات والعقبات والتدخلات غير المهنية من أي جهة كانت.