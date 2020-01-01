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"الطاقة" تمنح ثلاث رخص مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية

الأربعاء 29 يناير 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الطاقة" تمنح ثلاث رخص مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية


رام الله / سما /

منحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأربعاء، ثلاث رخص مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بينها أول رخصة في قطاع غزة.

وبموجب الرخصة ستقوم شركة "حياة غزة بور" للطاقة البديلة بتوليد طاقة بقدرة (5 ميغا واط) في منطقة خزاعة في محافظة خان يونس، بحيث يتم تغذية الطاقة المنتجة إلى شبكة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.

أما الرخصتين الأخرييين فمنحتا لشركة "أبناء الحاج نعيم هرشة" للطاقة الشمسية في بلدة قفين بمحافظة طولكرم، وشركة "المنسي لتوليد الطاقة البديلة" في بلدة يطا بمحافظة الخليل.

وتنتج الخلايا الكهروضوئية التي تم ترخيصها في قفين قدرة (300 كيلو واط)، ويتم تغذيتها إلى شبكة كهرباء في البلدة، بينما تبلغ قدرة محطة الخلايا الضوئية المرخصة في يطا (998 كيلو واط)، ويتم تغذية الطاقة المنتجة منها إلى شبكة شركة كهرباء الجنوب.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم إن منح هذه الرخص هو التزام بالاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة، التي من شأنها تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتحقق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، وتنوع مصادر الطاقة حسب أجندة السياسات الوطنية.

ودعا لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بالضفة الغربية وقطاع غزة.

#سلطة الطاقة #كهرباء #الطاقة الشمسية

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