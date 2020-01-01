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مسيرة في قلقيلية احتجاجا على صفقة القرن

الأربعاء 29 يناير 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

 انطلقت في مدينة قلقيلية، اليوم الاربعاء، مسيرة جماهيرية، منددة بـ"صفقة القرن"، وبجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وجابت المسيرة شوارع المدينة الرئيسة وصولا الى ميدان الشهيد "أبو علي إياد"، وردد المشاركون خلالها، الهتافات الرافضة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت مسمى "خطة السلام في الشرق الأوسط"، وأكدوا التفافهم حول الرئيس ومساندتهم له، في ظل الضغوطات الأميركية التي يواجهها.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة خلال كلمته، أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يقف موقفا حاسما وجادا في تصديه "لصفقة القرن"، مشيرا إلى أن فلسطين تعيش مرحلة صعبة تتطلب وحدة في الموقف والالتفاف حول القيادة الفلسطينية من كافة دول العالم.

من جهته قال أمين سر حركة فتح محمود ولويل، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل دون القدس عاصمة لدولته، وسيبقى يقاوم حتى يحرر آخر شبر من الأراضي المحتلة، وأضاف: "لن نقبل أن تتجزأ الأراضي الفلسطينية التي وافقنا عليها وعلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ونقول ان القضية الفلسطينية تخص الأمتين الإسلامية والعربية وكل شعوب العالم، وهي ارض مقدسة سندافع عنها مهما غلا الثمن".

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