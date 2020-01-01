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تفاصيل.. لاريجاني يهاتف هنية والنخالة لمناقشة تداعيات نشر "صفقة ترامب"

الأربعاء 29 يناير 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل.. لاريجاني يهاتف هنية والنخالة لمناقشة تداعيات نشر "صفقة ترامب"


غزة / سما /

 تلقى كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي  القائد زياد النخالة، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الايراني على لاريجاني .
من جانبه، شدّد هنية على الموقف الثابت لحركة "حماس" والفصائل الفلسطينية كافة برفض "صفقة ترامب".
وقال هنية –بحسب بيان حماس- إنّ "صفقة ترامب ولدت ميتة، وتحمل بذور الفشل ولا مستقبل لها، خاصة مع وحدة الموقف الفلسطيني المتجلي بوضوح إلى جانب الموقف العربي والإسلامي الرافض لها".

ولفت إلى أنّها "صفقة مأزومين، وجاءت بتوقيت مأزوم لكل من ترامب ونتنياهو"، مؤكّدة على أنّ المقاومة الشاملة ستستمر، وأن شعبنا شعب التضحيات والثورات قادر على هز أركان الصفقة وإفشالها مهما كان الثمن".

وأكد لاريجاني على أن الجمهورية الإسلامية ستقف دوما الى جانب الشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه في فلسطين .

واعتبر لاريجاني خلال اتصاله أن صفقة ترامب مؤامرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في فلسطين .

وجدد  لاريجاني ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه, مؤكدا ان بلاده ستقوم بدورها بفضح هذه المؤامرة والعمل على افشالها.

#اسماعيل هنية #زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #حماس #صفقة القرن #ايران

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