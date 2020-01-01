الزعنون يدعو البرلمانات العربية والدولية إلى إعلان رفضها مؤامرة ترامب

عمان /سما/

دعا سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني، أعضاء المجلس المتواجدين في الأردن إلى اجتماع طارئ، يوم غد الخميس، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان، للرد على خطة ترامب التي أعلنها أمس في البيت الأبيض.

وحيا الزعنون في تصريح صحافي، اليوم، موقف الرئيس محمود عباس في رفضه القاطع لما يسمى بصفقة القرن، داعياً إلى مزيد من الالتفاف حول قائد الشعب الفلسطيني لإفشال هذه المؤامرة، مُشيداً في الوقت ذاته بجماهير الشعب الفلسطيني التي خرجت رفضاً للمؤامرة الأمريكية.

وقال الزعنون: إن ترامب أشهر سيفه في وجهنا وفي وجه كل العرب والمسلمين وسنقاومه بكافة الوسائل المتاحة، ودعا الامتين العربية والاسلامية للتصدي لتلك المؤامرة التي تستهدف القدس والمقدسات فيها وتسهدف حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الزعنون أنه "لا مجال الآن للحياد مع مَن يريد تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني"، داعياً البرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية وبرلمانات العالم إلى إعلان رفضها مؤامرة ترامب.