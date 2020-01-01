القبض على شخص بحوزته 56 قطعه أثرية في جنين

جنين /سما/

ضبطت الشرطة، اليوم الأربعاء، 56 قطعة أثرية وألقت القبض على شخص في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع شرطة السياحة والآثار في المدينة، ألقت القبض على هذا الشخص، بعد ورودها معلومات تفيد بحيازة شخص يسكن خارج المحافظة لمواد أثرية، وأنه متواجد في أحد أحياء المدينة، وضبطت الشرطة بحوزته (56) قطعة، يشتبه أنها أثرية تنوعت ما بين قطع من المعدن والعملة، وحجارة صغيره وقطع خشبية وسراج فخاري.

وبعد عرض هذه المواد على مكتب وزارة السياحة والآثار في المدينة تبين أن جميعها أثرية، وتم إحالة الشخص والمواد الأثرية المضبوطة إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.