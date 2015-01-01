نتنياهو يسعي لإعادة بولارد من أميركا قبل انتهاء ولاية ترامب

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون في حزب الليكود الإسرائيلي، أن زعيم الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسعى لإعادة جوناثان بولارد إلى إسرائيل.

وأوضح المسؤولون في حديث لموقع مجلة إسرائيل أوف تايمز بالعبرية، أن نتنياهو سيعمل على إعادة بولارد قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 آذار المقبل.

واعتقلت الولايات المتحدة بولارد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل عام 1986، وحكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن يفرج عنه عام 2015، مع منع السماح له بالعودة لإسرائيل، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وتقول مصادر الليكود، إن هناك محاولات حثيثة لإعادته لإسرائيل قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويسعى نتنياهو لاستغلال علاقاته للإفراج عنه، ضمن حملته الانتخابية، بعد أن أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفراج عن إسرائيلية معتقلة بتهمة حيازة المخدرات، ويتوقع الإفراج عنه غدًا.