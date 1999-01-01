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الانتربول يُلقي القبض على فلسطيني ارتكب جريمة قبل 20 عاماً ولاذ بالفرار

الأربعاء 29 يناير 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتربول يُلقي القبض على فلسطيني ارتكب جريمة قبل 20 عاماً ولاذ بالفرار


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الانتربول الفلسطيني ألقى القبض على مواطن فلسطيني بمساعدة الانتربول الأردني، بعد ارتكابه جريمة، قبل 20 عاماً وهرب خارج الوطن.

وفي تفاصيل القضية أفاد ارزيقات أن هذا الشخص استطاع الفرار خارج الوطن بعد ارتكابه جريمة بحق أحد المواطنين عام 1999، وصدر بحقه حكماً قضائياً، بالاشغال الشاقه المؤقته لمدة عشر سنوات منذ عام 2006، فيما أصدر عطوفة النائب العام مذكرة قبض عليه وتم توجيهها لانتربول فلسطين.

وأكد ارزيقات بأنه وباجراءات المتابعه تم تحديد مكان تواجده واحضاره وتسليمه لانتربول فلسطين، وتوقيفه لحين استكمال الاجراءات القانونيه .

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