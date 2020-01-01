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هنية: إرسال الرئيس عباس وفد لغزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني

الأربعاء 29 يناير 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: إرسال الرئيس عباس وفد لغزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني


غزة / سما /

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرسال وفد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بأنه يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني.

ووجه هنية في مقابلة مع قناة الجزيرة، رسالة للرئيس عباس، أكد فيها على ضرورة العمل في خندق واحد، وأن يتم الاتفاق على إستراتيجية تقوم على إنهاء الانقسام، والتصدي لصفقة القرن.

وأكد على رفض حماس والكل الفلسطيني لأي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وعبر عن أسفه لحضور دول عربية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطة السلام، قائلًا: "الموقف العربي يجب أن يكون مساندًا وداعمًا للموقف الفلسطيني ولا يخرق المواقف التاريخية".

#هنية #غزة #الرئيس عباس

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