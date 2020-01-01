  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاروخان يكشف عن ديانته... ومفاجأة بشأن عقيدة أبنائه!

الأربعاء 29 يناير 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاروخان يكشف عن ديانته... ومفاجأة بشأن عقيدة أبنائه!


وكالات / سما /

تحدث النجم الهندي الشهير شاروخان، خلال اليوم الوطني الـ71 للهند، عن التصالح والتسامح بين الهنود دون تفرقة في الدين.

وتسببت تصريحات شاروخان في إثارة جدل كبير، حيث تعرض للانتقادات من البعض، بينما رأى البعض أن حديثه عكس معاني التسامح.

وأوضح شاروخان أنه لا يجبر أحدا من عائلته على الالتزام بدين محدد، موضحا أنه يعتنق الإسلام بينما زوجتنه هندوسية.

وأشار شاروخان إلى أنه لم يجبر أبناءه على اعتناق دين معين، حيث أنه عند سؤال ابنته له عن ديانتها، قال لها: "نحن هنود وليس لنا دين معين".

وشدد شاروخان على أنه يمنح أبناءه مطلق الحرية في اعتناق الديانة التي يقتنعون بتعاليمها.

#شاروخان #ديانة

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس ..

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

ترامب يكشف خطته .. القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" والمستوطنات والاغوار تحت سيادتها

لهذه الاسباب.. البيت الأبيض يحذر نتنياهو من خطوات ضم فورية

تسريبات من داخل البيت الأبيض تكشف "التحرك" بعد خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

رئيس

خبير دولي :صفقة القرن محكومة بالفشل لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل

كوشنر

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"