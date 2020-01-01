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لواء العامودي: نرحب بزيارة الرئيس إلى غزة على قاعدة وحدة الصف الوطني وتعزيز نضال شعبنا

الأربعاء 29 يناير 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء العامودي: نرحب بزيارة الرئيس إلى غزة على قاعدة وحدة الصف الوطني وتعزيز نضال شعبنا


غزة / سما /

صرح المتحدث العسكري باسم كتائب شهداء الأقصى - فلسطين  ، أبو محمد، إن إرادة وقناعة وقوة مقاتلي الكتائب ستسحق كل المؤامرات التي تُحاك ضد قضيتنا الفلسطينية العادلة.

وأضاف أبو محمد في تصريح مقتضب اليوم الأربعاء: "سنقدم دمائنا رخيصة في مواجهة صفقة العار، ففلسطين كل فلسطين التاريخية لنا وستبقى القدس الشريف عاصمتنا الأبدية".

وعبّر عن ترحيب الكتائب بزيارة الأخ الرئيس أبو مازن إلى غزّة على قاعدة وحدة الصف الوطني وإنهاء كافة الممارسات التي أرهقت أبناء شعبنا ومناضلينا.

وطالب القيادة الفلسطينية بتعزيز صمود شعبنا ومناضلينا لكي نتمكن من مواجهة التآمر الكبير على قضيتنا.

 

#شهداء الأقصى

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