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الاتحاد الاوروبي: صفقة القرن فرصة لاطلاق جهود سلام جديدة

الأربعاء 29 يناير 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي: صفقة القرن فرصة لاطلاق جهود سلام جديدة


االقدس المحتلة/ سما/

قال الممثل السامي جوزيب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط" إن مبادرة الولايات المتحدة تتيح فرصة لإعادة إطلاق الجهود التي نحن بأمَس الحاجة إليها من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وقابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وبين بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدراسة وتقييم المقترحات المقدمة، وسيتم ذلك على أساس الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي والتزامه الصلب والموحد بحل دولتين قابل للتطبيق، ومن خلال المفاوضات والذي يأخذ بالاعتبار التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مع احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المتفق عليها دوليا.
وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد استعداده للعمل من أجل استئناف مفاوضات مُجدية لحل جميع قضايا الوضع الدائم وتحقيق سلام عادل ودائم.
وحث كلا الجانبين على أن يُبرهنا، من خلال السياسات والإجراءات، على التزام حقيقي بحل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الصراع.
 

#الاتحاد الاوروبي #صفقة القرن #سلام

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